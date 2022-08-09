Топ-3 знака зодиака, которых ждет невероятное везение в августе

Лев

Кажется, что судьба устала испытывать на прочность представителей данного знака зодиака, поэтому в августе их ждет послабление. Так, например, одинокие Львы рискуют найти свою вторую половинку и с головой уйти в новые отношения, а карьеристы - получить повышение по службе, прибавку к зарплате или возможность запустить прибыльный проект.

Скорпион

Конец лета однозначно станет удачным для тех представителей данного знака зодиака, которые планировали сменить сферу деятельности или местожительство. Звезды обещают, что Скорпионов ожидают интересные поездки, встречи с друзьями, яркие эмоции и материальный достаток.

Козерог

Представителям данного знака зодиака представится шанс изменить свое материальное положение, запустить свой бизнес, получить выигрыш или неожиданный бонус. Также звезды рекомендуют Козерогам в августе обратить особое внимание на свое здоровье и встретить бархатный сезон на каком-нибудь роскошном курорте или в санатории.