Только нимба не хватает: топ-5 кристально честных знаков зодиака

Овен

Упрямые представители данного знака зодиака считают, что лучше сказать горькую правду, чем кого-то вводить в заблуждение и предавать. Овны очень прямолинейны, справедливы и беспристрастны, и того же ждут по отношению к себе.

Рак

Эмоциональные представители данного знака зодиака ценят свое душевное состояние, поэтому стараются всегда говорить только правду и действовать так, чтобы не пришлось потом краснеть за свои поступки.

Лев

Амбициозные представители данного знака зодиака стараются все свои отношения (личные и профессиональные) строить на честности, открытости и доверии. Львы обладают уникальным даром распознавать ложь и очень быстро могут вывести обманщика и предателя на чистую воду.

Скорпион

Несмотря на амплуа ненадежный и коварных манипуляторов, представители данного знака зодиака стараются быть максимально честными и открытыми с окружающими. Скорпионы стараются всегда говорить только правду и поступать так, как велит им совесть.

Козерог

Принципиальные представители данного знака зодиака просто терпеть не могут ложь и предательство. Они лучше отдадут последнее нуждающимся и всегда будут отстаивать справедливость, чем кого-то подставят, обидят или подсидят. Козероги стараются всеми силами оградить своих близких от обманщиков и разочарований в жизни.