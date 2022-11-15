Только эти 3 знака зодиака в шаге от разрыва отношений в ноябре

15 ноября станет для некоторых знаков зодиака настоящим испытанием. Астролог Тамара Глоба рекомендует представителям земной стихии проявить терпение и не поддаваться на различные провокации.

Тельцам в этот день рекомендуется отдалиться от окружающих и заняться домашними делами.

Девам эксперт советует проявить сострадание к близким, иначе можно спровоцировать конфликт и столкнуться с осуждением.

Козерогам стоит усмирить свой нрав и не ругаться с семьей. Помните, что только эти люди по-настоящему дорожат общением с вами. Также 15 ноября вам напомнит о себе старая любовь. Нужно ли возвращаться в прошлое – решение только за вами!