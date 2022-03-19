Тельцам — перс, Весам — бенгал: какая порода котика подходит вам по знаку зодиака

Каждый иногда любит почитать гороскопы, но далеко не все знают, что знак зодиака может помочь выбрать домашнего питомца, с которым будет уютно и комфортно. Астрологи рассказали, какие породы кошек подходят всем знакам зодиака.

Овен

Овнам лучшим другом придется бурманская короткошерстная. Эта кошка такая же энергичная и напористая, как сам знак зодиака.

Телец

Тельцам стоит присмотреться к персидской кошке. Пушистая лежебока, которой по нраву размеренность жизни и гармония во всем, составит прекрасную компанию своему хозяину. Она согреет в моменты печали и не надоест, когда вы заняты.

Близнецы

Рассмотрите американского керла. Эта порода очень неугомонная и любопытная, так же как и сами Близнецы. Очень дружелюбный, игривый и нетребовательный керл поможет скрасить грустные дни. Помните, что эта активная кошка любит играть и так же нуждается в свободе, впрочем, как и вы.

Рак

Рэгдолл — голубоглазый и мурлыкающий котик. Он деликатен и спокоен, поэтому идеально подойдет вашему образу жизни. Ласковый и миролюбивый зверек будет отрадой для Рака. Тем более рэгдолл обожает всех, кто рядом с ним, а это для вашего знака зодиака очень важно.

Лев

Вам следует присмотреться к мейн-куну. Он такой же, как и Лев: строгий, суровый и внушающий уважение. Эта порода независима, горда и непреклонна. Мейн-кун будет чувствовать себя со Львом полноценным хозяином. Он не будет капризничать и требовать к себе внимания из-за своей самодостаточности.

Дева

Сомалийская кошка — лучший вариант для Дев. Она такая же аккуратистка и чистюля, как вы. Ни одна Дева не будет рада кошачьим «подаркам» в виде испорченной мебели, клубков шерсти или чего другого. Сомали совмещает в себе величественность и игривость, именно поэтому всегда сможет подстроиться под ваше настроение.