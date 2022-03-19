Тельцам — перс, Весам — бенгал: какая порода котика подходит вам по знаку зодиака
Каждый иногда любит почитать гороскопы, но далеко не все знают, что знак зодиака может помочь выбрать домашнего питомца, с которым будет уютно и комфортно. Астрологи рассказали, какие породы кошек подходят всем знакам зодиака.
Овен
Овнам лучшим другом придется бурманская короткошерстная. Эта кошка такая же энергичная и напористая, как сам знак зодиака.
Телец
Тельцам стоит присмотреться к персидской кошке. Пушистая лежебока, которой по нраву размеренность жизни и гармония во всем, составит прекрасную компанию своему хозяину. Она согреет в моменты печали и не надоест, когда вы заняты.
Близнецы
Рассмотрите американского керла. Эта порода очень неугомонная и любопытная, так же как и сами Близнецы. Очень дружелюбный, игривый и нетребовательный керл поможет скрасить грустные дни. Помните, что эта активная кошка любит играть и так же нуждается в свободе, впрочем, как и вы.
Рак
Рэгдолл — голубоглазый и мурлыкающий котик. Он деликатен и спокоен, поэтому идеально подойдет вашему образу жизни. Ласковый и миролюбивый зверек будет отрадой для Рака. Тем более рэгдолл обожает всех, кто рядом с ним, а это для вашего знака зодиака очень важно.
Лев
Вам следует присмотреться к мейн-куну. Он такой же, как и Лев: строгий, суровый и внушающий уважение. Эта порода независима, горда и непреклонна. Мейн-кун будет чувствовать себя со Львом полноценным хозяином. Он не будет капризничать и требовать к себе внимания из-за своей самодостаточности.
Дева
Сомалийская кошка — лучший вариант для Дев. Она такая же аккуратистка и чистюля, как вы. Ни одна Дева не будет рада кошачьим «подаркам» в виде испорченной мебели, клубков шерсти или чего другого. Сомали совмещает в себе величественность и игривость, именно поэтому всегда сможет подстроиться под ваше настроение.
Весы
Для Весов лучшим вариантом станут бенгальские кошки. Они невероятно красивы и грациозны. Кроме того, бенгальские кошки привязываются только к своим хозяевам, а это как раз придется по вкусу собственникам-Весам.
Скорпион
Взбалмошные Скорпионы найдут уют и любовь с загадочной абиссинской породой. Это преданные и умные домашние питомцы, которые не оставят равнодушными Скорпионов. Такая кошечка станет для вас преданным другом, который будет следовать за вами от кровати и до миски каждое утро.
Стрелец
Стрельцу стоит обратить внимание на оцикет. Это активная и умная порода, которая всегда поднимет вам настроение после рабочего дня. Так как вы истинные любители путешествовать, эта непоседа-кошка станет прекрасным спутником в поездках.
Козерог
Британцы — вот куда вам стоит смотреть, Эти мягкие, ленивые пушистики никогда не нарушат ваш спокойный быт и не посягнут на ваши личные границы. Они, так же как и вы, любят свободу и свободное пространство.
Водолей
Вы очень необычные творческие личности, которым идеально подойдет лысая порода кошек сфинкс. Они самобытны и независимы, у них свой взгляд на привычные вещи, поэтому они станут идеальным выбором для Водолеев.
Рыбы
Добрые и эмоциональные Рыбы когда-нибудь да и найдут своего любимца на улице. Уличный кот — вот ваш выбор. Вами управляют эмоции, поэтому безобидное животное вызовет в вашем сердце кучу чувств и милосердия и станет любимчиком, которого вы не перестанете баловать.
Фото и видео: Freepik.com, Passion.ru