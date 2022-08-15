Те еще занозы: женщин каких знаков зодиака терпеть не могут мужчины

Телец

Представительницы данного знака зодиака отличаются необъяснимой упрямостью, требовательностью и надменностью. Если они что-то решили, то, будьте уверены, добьются этого любыми спосабами, даже если придется настроить против себя весь мир. Женщины-Тельцы всегда делают ставку на свой комфорт, не учитывая при этом мнение своего партнера. Именно неумение идти на компромисс и излишняя напористость отталкивает большинство мужчин.

Дева

Многие мужчины называют представительниц данного знака зодиака слишком душными и принципиальными. И правда, своим перфекционизмом и маниакальным желанием все контролировать, они могут довести до белого каления кого угодно. К тому же, женщины-Девы бывают достаточно капризны и это может выдержать не каждый.

Скорпион

Представительницы данного знака зодиака просто обожают скандалы, интриги и манипуляции. Женщины-Скорпионы не прощают обид и в порыве гнева могут натворить бед. Поэтому мужчины предпочитают в большинстве случаев держаться от них на расстоянии.

Рыбы

Представительницы данного знака зодиака постоянно витают в облаках и видят мир исключительно в розовом цвете. К тому же, зачастую женщины-Рыбы не приспособлены к каким-то бытовым делам и запросто перекладывают свои проблемы, а заодно и ответственность на других. Все это не делает их привлекательнее в глазах мужчин.