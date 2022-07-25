Те еще сказочники: топ-3 знака зодиака, которые жить не могут без обмана

Близнецы

Гиперобщительные и активные представители данного знака зодиака воспринимают обман как отдельный вид искусства, который нужно регулярно практиковать и поддерживать. Близнецы лгут настолько виртуозно, что уличить их в этом крайне сложно. Обычно они обманывают в тех случаях, когда хотят скрыть нелицеприятный факт из своей личной жизни или продать вам что-то ненужное.

Весы

Аристократические представители данного знака зодиака жить не могут без сплетен, интриг, драмы и лжи. Но в отличие от Близнецов, Весы обманывают без какого-то злого умысла. Зачастую ложь является для них защитной реакцией, чтобы не подпускать к себе близко неугодных людей.

Водолей

Интеллектуальные и креативные представители данного знака зодиака воспринимают обман как некую разминку для мозга. Для Водолеев очень важно представить информацию таким образом, чтобы никто и никогда не отличил правду от вымысла. Для них это всего лишь игра, из которой они обычно выходят победителями.