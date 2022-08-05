Те еще ходоки: топ-5 изменщиков по знаку зодиака

Овен

Представители данного знака зодиака обожают нарушать правила и не видят ничего плохого в том, чтобы закрутить роман на стороне. Мужчины-Овны достаточно обаятельны и привлекательны, именно это и помогает им очаровывать практически любую женщину.

Телец

Представители данного знака зодиака ищут любой повод, чтобы сходить налево. Чтобы хоть как-то обезопаситься от измен, звезды рекомендуют быть максимально честными с мужчинами-Тельцами. Иначе они просто воспримут это как согласие и начнут открыто флиртовать с другими женщинами.

Близнецы

Представители данного знака зодиака воспринимают флирт и адюльтер как нечто само собой разумеющееся. Мужчины-Близнецы зачастую выбирают свободные отношения, чтобы иметь возможность крутить романы с несколькими женщинами одновременно.

Водолей

Представители данного знака зодиака не испытывают угрызений совести, если вдруг им захочется разнообразия и пикантных приключений. Мужчины-Водолеи не воспринимают измену как нечто из ряда вон выходящее и пытаются осчастливить своим вниманием как можно больше дам.

Рыбы

Представители данного знака зодиака регулярно поглядывают на сторону. Никакой штамп в паспорте не остановит мужчин-Рыб, если вдруг они решили освежить чувства или научиться премудростям любви с кем-то другим.