Свекровь всем на зависть: женщины каких знаков зодиака обожают своих невесток
Раки
В случае со свекровью-Раком невестке возможно стать полноправным членом семьи, если она наладит отношения с новыми родственниками на начальных этапах. Причем лукавить не получится, поскольку представительницы этого знака обладают отличной интуицией и легко распознают ложь. Но при правильном подходе Раки будут относиться к жене сына словно к родной дочери.
Весы
По словам эксперта, Весы считаются одними из лучших матерей. Они всегда готовы прийти на помощь, если в семье сына возник конфликт, пишет «Вечерняя Москва». Однако тактичность не позволит им вмешаться в отношения, потому могут только объективно рассудить.
Стрельцы
Стрельцы в роли свекрови способны стать чуть ли не лучшей подругой своей снохе. Они могут поддержать серьезную беседу, дать дельный совет и сохранить ваши секреты в тайне. Плюс ко всему с ними весело проводить время, так как Стрельцы любят веселье, новые впечатления, приключения и путешествия.
Рыбы
Лидерами рейтинга Галина Янко назвала Рыб. К представительницам этого знака тоже всегда может обратиться невестка, не боясь показать слабость и прочие чувства. Такие свекрови ценят искренность и всегда готовы прийти на помощь.
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