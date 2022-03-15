Свекровь всем на зависть: женщины каких знаков зодиака обожают своих невесток

Раки

В случае со свекровью-Раком невестке возможно стать полноправным членом семьи, если она наладит отношения с новыми родственниками на начальных этапах. Причем лукавить не получится, поскольку представительницы этого знака обладают отличной интуицией и легко распознают ложь. Но при правильном подходе Раки будут относиться к жене сына словно к родной дочери.

Весы

По словам эксперта, Весы считаются одними из лучших матерей. Они всегда готовы прийти на помощь, если в семье сына возник конфликт, пишет «Вечерняя Москва». Однако тактичность не позволит им вмешаться в отношения, потому могут только объективно рассудить.