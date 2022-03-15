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Свекровь всем на зависть: женщины каких знаков зодиака обожают своих невесток

Каждой невестке хочется поддерживать хорошие отношения с семьей возлюбленного. Однако на качество общения влияют черты характера, которые у людей могут не совпадать и вызывать конфликт. Между тем таролог и парапсихолог Галина Янко выделила 4 знака зодиака, под которыми рождаются самые лучшие свекрови.
Свекровь всем на зависть: женщины каких знаков зодиака обожают своих невесток

Раки

В случае со свекровью-Раком невестке возможно стать полноправным членом семьи, если она наладит отношения с новыми родственниками на начальных этапах. Причем лукавить не получится, поскольку представительницы этого знака обладают отличной интуицией и легко распознают ложь. Но при правильном подходе Раки будут относиться к жене сына словно к родной дочери.

Весы

По словам эксперта, Весы считаются одними из лучших матерей. Они всегда готовы прийти на помощь, если в семье сына возник конфликт, пишет «Вечерняя Москва». Однако тактичность не позволит им вмешаться в отношения, потому могут только объективно рассудить.

Стрельцы

Стрельцы в роли свекрови способны стать чуть ли не лучшей подругой своей снохе. Они могут поддержать серьезную беседу, дать дельный совет и сохранить ваши секреты в тайне. Плюс ко всему с ними весело проводить время, так как Стрельцы любят веселье, новые впечатления, приключения и путешествия.

Рыбы

Лидерами рейтинга Галина Янко назвала Рыб. К представительницам этого знака тоже всегда может обратиться невестка, не боясь показать слабость и прочие чувства. Такие свекрови ценят искренность и всегда готовы прийти на помощь.

Фото: freepik.com

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