Суженый-ряженый, появись: какие сны указывают на скорую встречу с любимым
Однако существуют и менее банальные знаки. Так, о скорой любви свидетельствует чужая обувь во сне. А именно момент, в котором вы примеряете сапоги или туфли, принадлежащие человеку противоположного пола. Причем если такой знак появляется регулярно, значит, судьба уже свела вас с нужным человеком, но вы его не замечаете.
Кроме того, когда вы во сне ловите рыбу сетью, удочкой или руками, ожидайте непродолжительного, но очень яркого и насыщенного романа, пишет Magistika.
Как на длительный, так и на краткосрочный роман указывает приглашение на свадьбу или пребывание на торжестве. Между тем есть и негативное значение подобного сна: человек, с которым вы вскоре встретитесь, может оказаться женатым.
Хорошим знаком для личной жизни у женщины оказывается и сон с полевыми или садовыми цветами. Значит, суженый уже совсем близко. Но мужчинам такие знаки предвещают одиночество.
А мытье рук грязной водой не сулит знакомства с возлюбленным, а означает, что бывший партнер думает о вас и даже желает возобновить связь.
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