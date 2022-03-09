Суженый-ряженый, появись: какие сны указывают на скорую встречу с любимым

Однако существуют и менее банальные знаки. Так, о скорой любви свидетельствует чужая обувь во сне. А именно момент, в котором вы примеряете сапоги или туфли, принадлежащие человеку противоположного пола. Причем если такой знак появляется регулярно, значит, судьба уже свела вас с нужным человеком, но вы его не замечаете.

Кроме того, когда вы во сне ловите рыбу сетью, удочкой или руками, ожидайте непродолжительного, но очень яркого и насыщенного романа, пишет Magistika.

Как на длительный, так и на краткосрочный роман указывает приглашение на свадьбу или пребывание на торжестве. Между тем есть и негативное значение подобного сна: человек, с которым вы вскоре встретитесь, может оказаться женатым.