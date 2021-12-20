Судьбу не ожидают, ее создают: какой последний день в 2021 году изменит жизнь и осуществит мечты
Ближайшая судьбоносная дата ожидается в день зимнего солнцестояния с самой длинной ночью в году, а именно 21 декабря. «В это время портал между миром людей и миром духов стирается, и также открывается точка доступа во Вселенную. Это поможет каждому человеку получить доступ к его судьбе, а значит, направить ее в лучшую сторону и стать немного счастливее», — рассказал Харрис.
Для подготовки к обряду надо оформить свой личный алтарь желаний, пишет «Пятый канал». У его основания в форме круга потребуется разложить еловые ветки, которые символом богатства, материального успеха, а сверху выложить три яблока с воткнутой в них гвоздикой — это символ долголетия и крепкого здоровья. Для успеха в карьере между фруктами поставьте красную свечу и все это посыпьте мукой, которая считается древним символом удачи и поддержки высших сил у разных народов.
«Когда наш алтарь готов, мы дожидаемся темного времени суток, принимаем душ, чтобы очистить свое тело, успокаиваем свои мысли, берем лист бумаги и пишем свое самое главное желание или свою самую сокровенную цель на следующий год. После того как мы внимательно все взвесили и написали, мы поджигаем свечу на нашем алтаре и сжигаем этот лист от пламени свечи, пепел оставляем там», — добавил экстрасенс.
Все это важно не убирать до 1 января 2022 года, а следующий подобный день ожидается только весной следующего года.
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