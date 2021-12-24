Стрела Амура пролетела мимо: знаки зодиака, которым не везет в любви

Овны

Данный знак отлично описывают строки из творчества Пушкина: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». В связи с такой особенностью неразборчивые в людях Овны часто разочаровываются в любви и остаются с разбитым сердцем.

Получить шанс на счастье позволит внимательность и терпение, со временем судьба сведет вас с достойным партнером.

Рыбы

Рыбы тоже плохо разбираются в людях и разочаровываются в отношениях, из-за этого считают себя никому не нужными. Все дело в том, что они романтичные натуры, которым свойственно легко влюбляться и идеализировать своего избранника.

Им астрологи советуют не быть наивными и судить о человеке не по красивым словам, а по поступкам.