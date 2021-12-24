Стрела Амура пролетела мимо: знаки зодиака, которым не везет в любви
Овны
Данный знак отлично описывают строки из творчества Пушкина: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей». В связи с такой особенностью неразборчивые в людях Овны часто разочаровываются в любви и остаются с разбитым сердцем.
Получить шанс на счастье позволит внимательность и терпение, со временем судьба сведет вас с достойным партнером.
Рыбы
Рыбы тоже плохо разбираются в людях и разочаровываются в отношениях, из-за этого считают себя никому не нужными. Все дело в том, что они романтичные натуры, которым свойственно легко влюбляться и идеализировать своего избранника.
Им астрологи советуют не быть наивными и судить о человеке не по красивым словам, а по поступкам.
Скорпион
Жесткие, прямолинейные Скорпионы тоже жаждут любви, к тому же притягивают ухажеров, как магнитом. Однако дойти до этапа серьезных отношений им нелегко в силу своего тяжелого характера, который буквально отпугивает возможных кандидатов на место в сердце.
Чтобы дать шанс продолжить отношения и после конфетно-букетного периода, рожденным под данным знаком зодиака стоит утихомирить свой пылкий нрав и быть более внимательными к возлюбленному.
Телец
Тельцы придерживаются мнения, что любовь должна быть одна на всю жизнь. В связи с этим стараются не обращать внимания на окружающих людей. Они предпочитают сидеть и ждать момента, когда судьба преподнесет им возлюбленного «на блюдечке».
Надо смотреть по сторонам и позволять сближаться с интересными людьми, если действительно хотите обрести любовь. Об этом пишет «Пятый канал».
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