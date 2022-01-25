Страсти кипят: знаки зодиака, которые хороши лишь в качестве любовников
Телец и Лев
Отношения данных знаков зодиака наполнены искренностью. Они не прячут свои эмоции и легко проявляют истинные чувства. Казалось бы, идеальный союз, но его можно разрушить по щелчку пальцев во время ближайшего спора. А виной тому неумение признавать свои ошибки и нести ответственность за поступки.
Рыбы и Весы
Рыбы и Весы обожают жить на полную катушку и чуть ли не состоят из сплошного позитива. Такой же «радужной» становится и их любовь, хотя и ее несложно омрачить. Иногда в жизни случаются ситуации, когда следует спуститься на Землю, но они оба не готовы взять на себя решение проблем в суровой реальности.
Скорпион и Водолей
Эксцентричных представителей этих знаков притягивает друг к другу неподдельный интерес. Они могут общаться непрерывно сутками напролет и всегда с легкостью найдут что-то общее. Причем схожесть как играет им на руку, так и, наоборот, способна разорвать отношения. Ведь и Скорпионы, и Водолеи считают себя выше других.
Стрелец и Рыбы
Сложности в такой паре возникают из-за разных характеров. Стрельцы привыкли к постоянному движению, они амбициозны и трудолюбивы. Тогда как Рыбы их полная противоположность, поскольку предпочитают не тратить свои силы и плыть по течению. Конечно, один партнер может постоянно подталкивать к действиям другого, но надолго его не хватит.
Близнецы и Рак
Совместная жизнь Близнецов и Раков напоминает качели, пишет «Пятый канал». Им сложно стабилизировать свои отношения, потому что сегодня им нужно одно, а завтра другое. Скорее всего, даже их чувства подвергаются постоянным переменам.
Телец и Овен
Оба знака лидеры по натуре. А как известно, в паре нередко следует приходить к компромиссам и друг другу уступать. Но готовы ли отказаться от своего мнения и желаний Тельцы и Овны?
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