Страсти кипят: знаки зодиака, которые хороши лишь в качестве любовников

Скорпион и Водолей

Эксцентричных представителей этих знаков притягивает друг к другу неподдельный интерес. Они могут общаться непрерывно сутками напролет и всегда с легкостью найдут что-то общее. Причем схожесть как играет им на руку, так и, наоборот, способна разорвать отношения. Ведь и Скорпионы, и Водолеи считают себя выше других.

Стрелец и Рыбы

Сложности в такой паре возникают из-за разных характеров. Стрельцы привыкли к постоянному движению, они амбициозны и трудолюбивы. Тогда как Рыбы их полная противоположность, поскольку предпочитают не тратить свои силы и плыть по течению. Конечно, один партнер может постоянно подталкивать к действиям другого, но надолго его не хватит.

Близнецы и Рак

Совместная жизнь Близнецов и Раков напоминает качели, пишет «Пятый канал». Им сложно стабилизировать свои отношения, потому что сегодня им нужно одно, а завтра другое. Скорее всего, даже их чувства подвергаются постоянным переменам.

Телец и Овен

Оба знака лидеры по натуре. А как известно, в паре нередко следует приходить к компромиссам и друг другу уступать. Но готовы ли отказаться от своего мнения и желаний Тельцы и Овны?