Стоять, бояться! 4 самых жестоких знака китайского гороскопа

Быки

Люди, рожденные в год Быка, обладают необычайно сильным характером. Они справляются со всеми жизненными трудностями. При этом не любят неожиданностей, которые препятствуют решению проблем. Такие ситуации становятся для Быка красной тряпкой, которая неизбежно приводит в ярость.

Тигры

На первый взгляд Тигры кажутся спокойными и добродушными людьми. Однако стоит только зацепить интересы их или близких пощады ждать бессмысленно. К тому же ради достижения цели такие люди готовы на все и не боятся рисковать, а значит, месть будет исключительной.

Драконы

Смелые и решительные Драконы также входят в рейтинг жестоких знаков. Все из-за того, что слишком ценят личное пространство, а когда кто-то попросту пытается вторгнуться в него, Драконы переходят к жестокому противостоянию, пишет Rsute.

Собаки

Лучшие друзья человека всегда ассоциируются с преданностью. Такое поведение свойственно и людям, которые рождены в год Собаки. Именно среди них можно найти верного и надежного товарища. Но есть одно условие — уважительное отношение. В противном случае легко вступить в конфликт, и тогда хороший друг станет жестоким врагом.