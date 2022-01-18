Способы загадать желание в крещенскую ночь с 18 на 19 января, чтобы оно точно сбылось
Также следует поблагодарить Вселенную за все, что у вас уже есть, пишет Rsute.
При загадывании желания важно понимать, что оно должно быть лаконично и четко сформулировано. Однако упоминать конкретные даты или сроки — плохая идея.
Затем необходимо детально представить то, о чем мечтаете, прочувствовав его. При этом запрещается употреблять частицу «не», чтобы желание не потерялось в пространстве. «Негативные желания, вроде "не хочу ходить на эту работу" правильнее заменить на следующую формулировку: "Я хожу на работу, которая доставляет мне удовольствие. У меня есть мудрый руководитель, дружный коллектив, перспектива карьерного роста"», — отметили специалисты.
Что касается личной жизни, при просьбе встретить свою любовь важно четко представлять не только черты внешности, но и личностные качества.
В ночь с 18 на 19 января все слова должны исходить от сердца, иметь добрый посыл и относиться только к человеку, который делает запрос во Вселенную. Но также не обязательно загадывать желание традиционным способом, можно использовать листы бумаги. По версии издания, на нескольких бумажках надо написать по одному желанию, включая заветное. Положить их вечером под подушку и отправляться спать, а наутро вытянуть один из листов, желание на котором будет исполнено.
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