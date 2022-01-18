Способы загадать желание в крещенскую ночь с 18 на 19 января, чтобы оно точно сбылось

Также следует поблагодарить Вселенную за все, что у вас уже есть, пишет Rsute.

При загадывании желания важно понимать, что оно должно быть лаконично и четко сформулировано. Однако упоминать конкретные даты или сроки — плохая идея.

Затем необходимо детально представить то, о чем мечтаете, прочувствовав его. При этом запрещается употреблять частицу «не», чтобы желание не потерялось в пространстве. «Негативные желания, вроде "не хочу ходить на эту работу" правильнее заменить на следующую формулировку: "Я хожу на работу, которая доставляет мне удовольствие. У меня есть мудрый руководитель, дружный коллектив, перспектива карьерного роста"», — отметили специалисты.