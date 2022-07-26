Созданы друг для друга: знаки зодиака, которые создадут пару в 2022 году

Овен и Весы

У представителей данных знаков зодиака есть все шансы создать успешный тандем во второй половине 2022 года. Их союз окажется прочным, гармоничным и перспективным. Другими словами, они смогут не только начать жить вместе, но и запустить совместный проект, который будет в своей нише весьма успешным.

Близнецы и Водолей

Представители данных знаков зодиака отлично поладят друг с другом в конце этого года. Они будут поддерживать начинания друг друга и смогут очень быстро добиться каких-то общих поставленных целей. Активность Близнецов в данном случае не будет нервировать Водолеев, а, наоборот, послужит определенной мотиваций.

Рак и Рыбы

Представители данных знаков зодиака сблизятся в начале осени и вместе пустятся в романтические авантюры. Их ждут насыщенные, яркие и страстные отношения, которые рискуют перерасти в крепкий и долговечный союз.

Лев и Дева

Несмотря на явные различия в характере и образе жизни, представители данных знаков зодиака имеют много общего. Как ни странно, их сблизят схожие интересы, и к концу года отношения Льва и Девы выйдут на совершенно новый качественный уровень.

Скорпион и Стрелец

Незабываемые встречи, схожие амбиции и необходимость периодически выпускать пар помогут взглянуть представителям данных знаков зодиака друг на друга с новой стороны. Отношения Скорпиона и Стрельца окажутся очень страстными, многогранными и многообещающими.