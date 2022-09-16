Скинут лишнее: топ-4 знаков зодиака, которые похудеют этой осенью

Близнецы

Несмотря на то что на представителей данного знака зодиака с наступлением холодов нападет нешуточный жор, они смогут взять себя в руки и не наесть лишнего. Правильное питание и активности помогут им сохранить идеальную фигуру и вес.

Лев

Представители данного знака зодиака могут набрать лишние кило на фоне стресса, однако, как только они успокоятся и возьмут себя в руки, как их вес тут же начнет снижаться. Этой осенью Львам удастся избавиться от тревожности и стресса, привести себя в порядок и заметно похудеть.

Весы

Представители данного знака зодиака не привыкли отказывать себе в удовольствиях. Они обожают дегустировать кулинарные шедевры и любимые деликатесы, что, конечно, не самым лучшим образом сказывается на их фигуре. Однако этой осенью у них получится договориться с самими собой и не налегать на еду при каждом удобном случае.

Козерог

Стоит лишь только представителям данного знака зодиака взять свои эмоции под контроль и проявить силу воли, как их вес тут же начнет стремительно меняться. Осенью Козероги добьются идеальных результатов и смогут с гордостью демонстрировать свою роскошную фигуру.