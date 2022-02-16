Скажи трудностям «нет»! 3 знака зодиака, которые решат все проблемы до конца февраля
Тельцы
Тельцы очень привязаны к своей семье, работе, потому испытывают трудности, когда выходят из зоны комфорта. Но в конце февраля они проявят мудрость и найдут пути решения проблем. Причем предстоит сделать важный выбор, который повлияет на благополучие в карьере и личной жизни.
Львы
Представители этого знака привыкли быть лидерами и становиться объектами восхищения. Но стоит только им самим осознать собственную значимость и узнать о скрытых талантах, как дела пойдут в гору. Львы найдут дело по душе, которое принесет финансовый успех, а также победят одиночество и встретят любовь.
Дева
Девы известны дисциплинированностью и нелюбовью к трате времени на бессмысленные занятия. Они жаждут знаний и не боятся открывать новые горизонты, пишет Sante+. До конца этой зимы данному знаку удастся разрешить все свои проблемы и даже пересмотреть отношения с близкими, их получится изменить в лучшую сторону.
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