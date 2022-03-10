Сильная и независимая: женщинами каких знаков зодиака не удастся управлять мужчине
Овны
Женщины-Овны стараются во всем занимать лидирующие позиции. В связи с этим их можно назвать сильными и независимыми личностями, которые самостоятельно справляются с любыми проблемами. Пусть у них не всегда получается разрешить дела с первого раза, но отступать Овны точно не станут, а только проанализируют ошибки и пойдут дальше.
Тельцы
На первый взгляд представительницы прекрасного пола, рожденные под знаком Тельца, кажутся тихими, спокойными и покорными. Однако они мастерски держат любую ситуацию под своим контролем, при чем никто этого не замечает. Такая женщина способна убедить любого мужчину в его влиянии на ту или иную ситуацию, но это окажется лишь иллюзией.
Близнецы
И Близнецы тоже умеют держать себя и свою жизнь под контролем, а иногда может присмотреть и за близкими. В отношениях дамы этого знака уступают место главы семьи партнеру и позволяют ему считать себя лидером. Но, когда вопросы касаются их любимых, мужчина повлиять на ситуацию не в силах.
Стрельцы
Женщины под покровительством Стрельца предпочитают свободу, потому не приемлют посягательства на свое личное пространство. А, если кто-то предпримет попытки манипуляции, будут моментально вычеркнуты из жизни. Они верны своим взглядам, мнениям, потому даже ради любви не будут идти у других на поводу.
Козерог
Для ощущения нахождения в безопасности, Козероги стараются держать все происходящее вокруг под контролем. В этой связи они на любой счет имеют свое мнение и не будут прислушиваться к тем, кто слишком навязчив. Об этом пишет Femmie..
Фото: freepik.com