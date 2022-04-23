Топ-6 женских имен, которым свойственно охотится за мужскими кошельками и сердцами

Очаровательная носительница имени Ульяна обладает чудесной способностью получать всё, что она захочет. Стоит только показать Ульяне пальчиком на желаемое, как мужчина ей это обеспечит. У носителей этого имени, очень высокие стандарты, поэтому жить хотят в роскоши. Для этого приходится искать мужчину с толстым кошельком.

Женское имя Алла можно перевести как «умеющая всё» и «мастерица». Поэтому находить мужчин, способных обеспечить ей красивую и лёгкую жизнь, Алла может с лёгкостью. Соблазнительная и страстная, женщина с этим именем тонко манипулирует поклонниками с помощью красоты своего тела.

Скромная на первый взгляд Полина обожает мужское внимание. Особенно она склонна заводить отношения с партнёрами постарше. Они балуют ее, носят на руках и выполняют любой каприз. Позитивная, привлекательная и тонко чувствующая атмосферу вокруг, Поля достаточно быстро располагает к себе понравившегося мужчину.

Страстная по своей натуре Карина привыкла добиваться высот во всём. Не важно в карьере или в отношениях. Поэтому, задумываясь о замужестве, женщина с этим именем будет искать наилучшую для себя партию. Карины очень проницательны и умны, а ещё первоклассные актрисы, пишет Life.ru

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