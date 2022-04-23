Топ-6 женских имен, которым свойственно охотится за мужскими кошельками и сердцами
Кокетка и охотница за мужскими кошельками и сердцами Дарья, никогда не станет жить в нищете. Она точно знает рецепт обольщения, и что нужно сделать, чтобы удержать мужчину. Дарья общительная, привлекательная и умеющая быстро втереться в доверие. Мужчины видят девушек с этим именем немного наивными и простыми, за что и платят своими сбережениями.
Женщины с красивым и необычным именем Милана обожают флиртовать. Они буквально завораживают понравившегося мужчину. Обладательницы этого имени излучают сильнейшую женскую энергетику. Это помогает привлекать в их жизнь деньги и страсть. Любви, правда, нет так много, потому что превыше всех Милана ценит саму себя.
Очаровательная носительница имени Ульяна обладает чудесной способностью получать всё, что она захочет. Стоит только показать Ульяне пальчиком на желаемое, как мужчина ей это обеспечит. У носителей этого имени, очень высокие стандарты, поэтому жить хотят в роскоши. Для этого приходится искать мужчину с толстым кошельком.
Женское имя Алла можно перевести как «умеющая всё» и «мастерица». Поэтому находить мужчин, способных обеспечить ей красивую и лёгкую жизнь, Алла может с лёгкостью. Соблазнительная и страстная, женщина с этим именем тонко манипулирует поклонниками с помощью красоты своего тела.
Скромная на первый взгляд Полина обожает мужское внимание. Особенно она склонна заводить отношения с партнёрами постарше. Они балуют ее, носят на руках и выполняют любой каприз. Позитивная, привлекательная и тонко чувствующая атмосферу вокруг, Поля достаточно быстро располагает к себе понравившегося мужчину.
Страстная по своей натуре Карина привыкла добиваться высот во всём. Не важно в карьере или в отношениях. Поэтому, задумываясь о замужестве, женщина с этим именем будет искать наилучшую для себя партию. Карины очень проницательны и умны, а ещё первоклассные актрисы, пишет Life.ru
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