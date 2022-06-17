Себе на уме: топ-6 самых опасных знаков зодиака

Овен

Авторитарные представители данного знака зодиака не упустят возможность отомстить тем, кто предпримет против них какие-то действия. У Овнов очень вспыльчивый характер, они сразу же отвечают ударом на удар и ни за что не дадут себя обмануть.

Телец

Представители данного знака зодиака стараются виртуозно делать все, в том числе и наводить хаос и разруху. Тельцы отличаются своей вспыльчивостью, резкостью и невозможным упрямством. Даже если они окажутся неправы, они ни за что не станут извиняться. Они займут выжидательную позицию и продумывать план мести.

Близнецы

По словам астрологов, представители данного знака зодиака считаются одними из самых диких. Зачастую их поступки проходят на грани здравомыслия и настоящего безумия. Именно их двойственность заставляет их колебаться и принимать необдуманные решения. Люди, которые когда-то перейдут им дорогу, очень дорого за это заплатят.

Рак

Осторожные и ранимые представители этого знака зодиака на самом деле могут быть очень опасными и безжалостными. Зачастую они с остервенением отстаивают тех, кого по-настоящему любят. В этом случае они действительно сделают все возможное и даже невозможное, что вряд ли понравится окружающим.

Лев

Непредсказуемые и изобретательные Львы не остановятся ни перед чем, если их вдруг задеть. Они невероятно суровы не только к окружающим, но и к самим себе, поэтому все свое разочарование и злобу вымещают на близких людях. Звезды предупреждают, что, когда представители данного знака зодиака выходят из себя, они могут стать по-настоящему дикими и неуправляемыми.

Скорпион

Вспыльчивые Скорпионы бывают очень мстительными и злопамятными. Они считаются одним из самых злых знаков зодиака, который никогда ничего не упускает из виду. Если вам вдруг попался на пути раздраженный Скорпион, то звезды рекомендуют не вестись на провокацию. А еще лучше — держаться подальше.