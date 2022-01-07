С мужчинами каких знаков зодиака чувствуешь себя как за каменной стеной
Овен
Представители этого знака встанут горой за свою возлюбленную. Овнов не страшат неприятности, поскольку они считают себя самыми настоящими защитниками. Однако, если постоянно прятаться за ними, они включают гиперопеку и не дают шагу ступить без их ведома.
Козерог
Однажды сделав выбор, Козерог будет предан своей избраннице всегда и даже не подумает взглянуть в сторону. На таких мужчин всегда можно положиться, и они спокойно решат все проблемы любимой. Между тем забота у них своеобразная — дело может дойти до криков и скандалов.
Скорпион
Открывают тройку лидеров Скорпионы, как бы странно это ни звучало. Если мужчину, рожденного с конца октября по середину ноября, удастся захомутать, женщина получит «крепчайшую стену». Строгие и жесткие представители данного знака зодиака никогда не предадут и не оставят в беде.
Дева
Попав под защиту Дев, выбраться из их крепости практически невозможно. Сентябрьские мужчины — верные и отличные семьянины, которые ставят в приоритет жену и детей, а также оберегают их от различных неприятностей, уготованных судьбой.
Лев
Самым надежным мужчиной в мире астрологи назвали Львов, пишет Cosmopolitan. По своему характеру рожденные под данным знаком настоящие лидеры и эгоисты. Однако, когда в их жизни появляется любовь, в них просыпаются рыцари, которые готовы на все ради своей принцессы.
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