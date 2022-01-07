С мужчинами каких знаков зодиака чувствуешь себя как за каменной стеной

Овен

Представители этого знака встанут горой за свою возлюбленную. Овнов не страшат неприятности, поскольку они считают себя самыми настоящими защитниками. Однако, если постоянно прятаться за ними, они включают гиперопеку и не дают шагу ступить без их ведома.

Козерог

Однажды сделав выбор, Козерог будет предан своей избраннице всегда и даже не подумает взглянуть в сторону. На таких мужчин всегда можно положиться, и они спокойно решат все проблемы любимой. Между тем забота у них своеобразная — дело может дойти до криков и скандалов.