Ревнует — значит, любит? Какие знаки зодиака постоянно подозревают любимого в неверности

Овен

Овны привыкли показывать себя весьма самоуверенными, но когда дело доходит до отношений, они могут развести пожар, а искрой становится любая мелочь. Представителям данного знака зодиака свойственны резкая смена настроения, беспричинные вспышки ревности и гнева, то есть жизнь с ними похожа на американские горки с крутыми поворотами.

Лев

По своей природе Львы собственники и им важна верность партнера. Однако даже при отсутствии повода для ревности причиной конфликта может стать проявление внимания со стороны противоположного пола. Тогда Львы могут впасть в настоящую ярость и буквально напасть на соперника, словно настоящий хищник.

Дева

Девы уверены исключительно в себе, потому не могут довериться партнеру и обуздать свое чувство ревности. В случаях, когда предположения об изменах подтверждаются, они не заказывают истерики, а уходят без объяснения причин и выяснения отношений.

Стрелец

Как известно, Стрельцы предпочитают свободу и независимость, но при этом входят в рейтинг самых ревнивых знаков зодиака. Для них очень важны доверие, честность и открытость в отношениях. Если перечисленные качества отсутствуют, Стрельцы становятся максимально подозрительными.

Скорпион

Лидерами стали Скорпионы, они найдут повод для сомнений в преданности своего партнера не только в настоящем времени, но и в прошлом. В связи с этим, чтобы избежать очередных тем для ссор, не стоит рассказывать любимому, рожденному под этим знаком, о каких-либо предыдущих отношениях.