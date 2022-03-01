Рейтинг подлости: кто из знаков зодиака ради себя навредит даже близким

Близнецы

Близнецов астрологи называют двуличными. Это происходит, в частности, из-за того, что они распускают слухи, сплетни, любят обсудить кого-то или облить грязью за спиной. К тому же представители этого знака искусные обманщики, которые сегодня будут придерживаться одной точки зрения, а когда она станет не выгодна, будут настаивать на другой.

Козероги

Истинное эмоциональное состояние Козерогов нелегко распознать, но можно быть уверенными, что вид добряка всего лишь иллюзия. Они всегда стараются за улыбкой скрыть агрессию, злость и не показывать переживания. В связи с чем окружающим не всегда понятны внезапные эмоциональные вспышки.

Девы

Несмотря на то что и Девы не прочь «перемыть косточки» своим знакомым, родные под удар не попадают. Ради семьи рожденные с августа по сентябрь готовы на многое, главное для них — получать уважение и поддержку в ответ. Причем все свои недостатки Девы признают и стараются контролировать свое поведение.