Разрушительницы семей: женщины каких знаков зодиака часто становятся разлучницами

Девы

Рожденные под данным знаком всегда привыкли добиваться поставленных целей. Причем в этот список входят и понравившиеся мужчины, потому даже штамп в паспорте не заставит Дев отступить. Они готовы пренебречь нормами морали, чтобы ощутить любимый вкус победы.

Стрелец

Наличие жены еще больше возбуждает интерес к мужчине не только у Дев, но и у Стрельцов. Они настолько чувствуют себя уверенными, желанными и сексуальными, что далеко не каждый представитель противоположного пола в силах устоять перед огненным взглядом роковых красоток, пишет Аvrorra.

Весы

Весы ради любви готовы на все, но действовать привыкли скрытно. Мало кто в силах понять настоящие чувства и намерения женщины этого знака, однако понравившийся мужчина легко может ощутить ее заинтересованность. Причем он, скорее всего, ответит взаимностью, потому что такие женщины искусные манипуляторы и умело воздействуют на людей.