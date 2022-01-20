Разрушительницы семей: женщины каких знаков зодиака часто становятся разлучницами
Рыбы
Милые и добрые на первый взгляд Рыбы относятся к самым коварным знакам зодиака и оказываются главными разлучницами в данном рейтинге. Такие женщины действительно опасные соперницы, поскольку они хитры и непредсказуемы, чем вызывают восхищение у мужчин.
Рак
Женщины-Раки кажутся безобидными, но на самом деле не менее коварны, чем Рыбы. Им удается прекрасно манипулировать людьми, потому мужчины легко попадают в их сети. Также представительницы этого знака становятся отличными любовницами, которые умело обрабатывают своих, так скажем, жертв.
Девы
Рожденные под данным знаком всегда привыкли добиваться поставленных целей. Причем в этот список входят и понравившиеся мужчины, потому даже штамп в паспорте не заставит Дев отступить. Они готовы пренебречь нормами морали, чтобы ощутить любимый вкус победы.
Стрелец
Наличие жены еще больше возбуждает интерес к мужчине не только у Дев, но и у Стрельцов. Они настолько чувствуют себя уверенными, желанными и сексуальными, что далеко не каждый представитель противоположного пола в силах устоять перед огненным взглядом роковых красоток, пишет Аvrorra.
Весы
Весы ради любви готовы на все, но действовать привыкли скрытно. Мало кто в силах понять настоящие чувства и намерения женщины этого знака, однако понравившийся мужчина легко может ощутить ее заинтересованность. Причем он, скорее всего, ответит взаимностью, потому что такие женщины искусные манипуляторы и умело воздействуют на людей.
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