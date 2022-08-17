Разрушители семей: топ-3 знака зодиака, которых лучше держать подальше от своего избранника

Близнецы

Представители данного знака зодиака просто обожают флирт и провокации. Их фривольное и зачастую слишком настырное поведение может стать настоящим испытанием для пар. Близнецы могут разрушить чьи-то отношения резкими и необоснованными высказываниями, грубостью, интригами и навязчивостью.

Лев

Представители данного знака зодиака в основном предпочитают не вмешиваться в дела других, но если уж нарушают это правило, то делают это весьма искусно. Львы находят способы реализовать тщательно продуманный план, чтобы одним махом изменить судьбы людей (настроить их друг против друга, толкнуть на измены и другие малоприятные поступки).

Козерог

Представители данного знака зодиака могут разрушить семью своим эгоизмом, холодностью и беспринципностью. Козерогов действительно не волнуют чувства и эмоции других людей. Ради своего комфорта они пойдут по головам и настроят друг против друга некогда влюбленных и счастливых людей.