Разойдутся как в море корабли: какие 3 знака зодиака рискуют расстаться с любимыми

Девы

Велика вероятность, что разрушат личную жизнь в этом году Девы. Рожденные под этим знаком зодиака уделяют слишком много времени работе, забывая о любимом человеке. Задумываясь о проблемах в отношениях, они отмечают, что трудятся во многом ради своей второй половинки. Но разве деньги заменят возлюбленного? Астролог советует чаще прислушиваться к партнеру, тогда удастся избежать крупных ссор.

Весы

У Весов ситуация кардинально отличается. Дело в том, что они смотрят на мир через розовые очки. Благодаря этому все вокруг кажется намного лучше, чем есть на самом деле. То же касается и избранника. Если взглянуть на него без идеализирующей призмы, то велика вероятность разрыва.