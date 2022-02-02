Разбуди свою женскую энергию: как раскрыть чакры и привлечь благосклонность Вселенной

Как сообщает Мagistika, сложнее всего раскрыть фиолетовую чакру, находящуюся на макушке. Она отвечает за развитие интуитивных способностей, возможность видеть больше окружающих и связь с тонким миром.

Чтобы освободить свою женскую энергию, потребуется выполнить несколько упражнений. Важно: находиться в этот момент надо в одиночестве, дабы никто не мешал.

В первую очередь рекомендуется занять удобное положение сидя и расслабить конечности. Следом закрыть глаза и прислушаться к дыханию: сделать его медленным и плавным. Затем пора обращаться к чакрам по одной, представляя их цвет, значение и формируя идеальную картинку своего будущего со всеми своими желаниями и представлениями. «Чтобы завершить упражнение, обязательно нужно поблагодарить Вселенную и затем медленно открыть глаза. Такая медитация поможет высвободить женскую энергию, без которой невозможно счастливой жизни. Уже после первой практики вы почувствуете перемены», — отметили специалисты.