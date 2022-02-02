Разбуди свою женскую энергию: как раскрыть чакры и привлечь благосклонность Вселенной
В организме человека находится 7 чакр, которые по отдельности отвечают за различные процессы. Среди них есть 3 центральные:
- Аджана, что расположена на лбу и имеет синий цвет. Она показывает истину и борется с ложью.
- Анахта. Это зеленая чакра, находящаяся в области сердца, отвечает за гармонию с собой и с окружающим миром.
- Свадхистана наделяет женщину чувственностью и умением получать наслаждение, потому находится немного ниже пупка и имеет розовый цвет.
Помимо всего прочего, существуют и другие немаловажные чакры. Например, красная муладхара отвечает за настроение, желтая манипура — за уверенность в себе и поиск предназначения, а голубая вишудха, что находится в горле, определяет таланты, умение коммуницировать и общаться.
Как сообщает Мagistika, сложнее всего раскрыть фиолетовую чакру, находящуюся на макушке. Она отвечает за развитие интуитивных способностей, возможность видеть больше окружающих и связь с тонким миром.
Чтобы освободить свою женскую энергию, потребуется выполнить несколько упражнений. Важно: находиться в этот момент надо в одиночестве, дабы никто не мешал.
В первую очередь рекомендуется занять удобное положение сидя и расслабить конечности. Следом закрыть глаза и прислушаться к дыханию: сделать его медленным и плавным. Затем пора обращаться к чакрам по одной, представляя их цвет, значение и формируя идеальную картинку своего будущего со всеми своими желаниями и представлениями. «Чтобы завершить упражнение, обязательно нужно поблагодарить Вселенную и затем медленно открыть глаза. Такая медитация поможет высвободить женскую энергию, без которой невозможно счастливой жизни. Уже после первой практики вы почувствуете перемены», — отметили специалисты.
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