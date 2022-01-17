Ракам — классика, Девам — винтаж: какой стиль одежды подходит вам по знаку зодиака

Овен

Кажется, еще немного — и стилисты просто перестанут брать вас на консультации. А зачем им эти унижения? У вас природный талант к составлению образов, а любовь к ярким оттенкам даже не обсуждается. Принты, сложные асимметричные наряды, и все это вы умело сочетаете с однотонным базовым гардеробом. Ваше вдохновение в показах, посмотрите недавние или Prada 2012 года.

Телец

В вашем гардеробе часто встретишь одежду из натуральных и практичных тканей. Одноразовые синтетические вещи – не ваша история. Вам важно удобство, комфорт и лаконичность. Лучшим сочетанием для Тельца станут кроссовки из последней коллекции с удобными джинсами. Виктория Бекхэм разделяет вашу любовь к натуральным тканям, присмотритесь к ее образам.

Близнецы

Характер Близнецов — это океан: может быть спокойным или слегка игривым, а может и бушевать. Вам не нравится надолго «застревать» в одном стиле, вы часто экспериментируйте, поэтому и сложно определиться с любимыми предметами гардероба. Важную роль в ваших образах играют аксессуары. Если не уверены в своем луке и сомневаетесь, сочетается ли все так, как было задумано в вашей голове, то просто возьмите акцентную сумочку, чтобы было спокойнее. Вы прекрасны в любом наряде!