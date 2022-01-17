Ракам — классика, Девам — винтаж: какой стиль одежды подходит вам по знаку зодиака
Овен
Кажется, еще немного — и стилисты просто перестанут брать вас на консультации. А зачем им эти унижения? У вас природный талант к составлению образов, а любовь к ярким оттенкам даже не обсуждается. Принты, сложные асимметричные наряды, и все это вы умело сочетаете с однотонным базовым гардеробом. Ваше вдохновение в показах, посмотрите недавние или Prada 2012 года.
Телец
В вашем гардеробе часто встретишь одежду из натуральных и практичных тканей. Одноразовые синтетические вещи – не ваша история. Вам важно удобство, комфорт и лаконичность. Лучшим сочетанием для Тельца станут кроссовки из последней коллекции с удобными джинсами. Виктория Бекхэм разделяет вашу любовь к натуральным тканям, присмотритесь к ее образам.
Близнецы
Характер Близнецов — это океан: может быть спокойным или слегка игривым, а может и бушевать. Вам не нравится надолго «застревать» в одном стиле, вы часто экспериментируйте, поэтому и сложно определиться с любимыми предметами гардероба. Важную роль в ваших образах играют аксессуары. Если не уверены в своем луке и сомневаетесь, сочетается ли все так, как было задумано в вашей голове, то просто возьмите акцентную сумочку, чтобы было спокойнее. Вы прекрасны в любом наряде!
Рак
Статно, благородно, дорого. Да, это все о Раках и об их любви к классическому стилю. Строгие, но современные вариации костюмов, платья из плотных тканей, лодочки на высоком каблуке. От вас невозможно оторвать глаз, даже если очень захотеть. Вам стоит обратить внимание на аксессуары, потому что эти небольшие детали способны преобразить любой образ.
Лев
Чтобы быть в центре внимания вы всегда выбираете то, о чем ваши подруги ещё даже не успели задуматься. Платье из новой коллекции от японского дизайнера и жакет из крохотного секонда 80х. Вы знаете, как их соединить и как поразить публику, чтобы взгляды были прикованы лишь к вам. Присмотритесь к стилю бохо с необычной историей и множеством вариантов претворения его в жизнь. Вам понравится)
Дева
Вы отлично разбираетесь в моде и у вас есть чувство стиля. Вы знаете меру и в длине, и в декольте, и в разрезах. Вы придирчивы и избирательны, когда дело касается вашего внешнего вида. В гардеробе только то, что прошло тщательный отбор. Попробуйте дополнить любимый гардероб винтажными украшениями — брошью или браслетом. Тем более, что 70-е и 80-е снова в моде!
Весы
Воздушный знак зодиака, который задыхается от плотных тканей, сложных силуэтов и темных цветов в одежде. Вам потребуется 10 минут, чтобы составить больше пяти образов с простым белым платьем. Бежевые тренчи, тонкие вязаные кардиганы и кружево – ваши слабости. Попробуйте поэкспериментировать с пастельными тонами в своем гардеробе.
Скорпион
Следить за мимолетными модными трендами – это не про вас. Развитое чувство стиля дает вам преимущество перед другими знаками. Вы точно знаете, что останется в моде надолго, а что станет лишь недельным обсуждением в сети. Скорпионы отдают предпочтение природным цветам приглушенных оттенков. Формы универсальные, вековые. Вам стоит присмотреться к модному инвестированию – сумки или пальто, которые ещё много лет не потеряют свою актуальность.
Стрелец
У вас есть все – перья, стразы, туфли на платформе, неоновые юбки, леопардовые шубы и это далеко не все. Стрельцы могут найти удачное использование для любого элемента за считанные минуты. Тренд, который придется вам точно по душе – многослойность. Наконец-таки можно и нужно надеть все и сразу!
Фото: www.pexels.com
Козерог
Козероги не считают одежду инструментом. Главное для них – это комфорт. Любимый лук из удобной обуви и худи может иметь даже несколько вариаций, чтобы хватило на каждый день. Но вот что касается важных мероприятий, то на этот случай у Козерога всегда в запасе есть пару нарядов. Такой сменой стиля точно удастся удивить коллег, а вот для собственного удобства отдайте предпочтение устойчивому блочному каблуку вместо шпильки.
Водолей
Одежда для них способ самовыражения. Водолей часто через образ подчеркивает основные черты своей личности. Яркие и нестандартные оттенки частые гости в их гардеробе. Иногда им кажется, что они уже все перепробовали, а еще столько хочется сказать! Попробуйте разнообразить луки жизнерадостными оттенками — бирюзовым, розовым, оранжевым.
Рыбы
Рыбы далеки от популярного оверсайза или классических костюмов. Романтичные и нежные натуры требуют струящихся тканей и светлых оттенков. Легкость образа важная составляющая этих знаков. Если будет не хватать перчинки, то добавьте кожаную куртку или ботфорты. Look тут же преобразится.
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