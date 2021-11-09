Женщины каких знаков зодиака могут любого довести до белого каления

Рыбы

На первом месте в сегодняшнем рейтинге оказались Рыбы. Представительницы прекрасного пола, рожденные под данным знаком зодиака, обычно эмоционально холодные. Они умело скрывают свои чувства, а еще более ловко увиливают от потенциальных избранников, которые готовы ради них даже горы свернуть.

Водолей

Женщину-Водолея практически невозможно поймать. Совсем недавно вы обменивались знаками внимания, как она буквально в один миг исчезла. Они загадочные девушки, предпочитают играть с мужчинами, тем самым будоражат в них интерес и увеличивают желание на встречу.

Козерог

Козероги обожают «поклевать» мозг своему избраннику, для них это настоящее наслаждение. Чтобы избегать конфликтных ситуаций в отношениях с Козерогом и ослабить их хватку, кавалеру придется подстраиваться под женщину и отодвинуть собственное «Я» на второй план.

Стрелец

Представительницы этого знака зодиака раздражают мужчин своей обидчивостью. Причем не всегда причины расстройства Стрельца очевидны для мужчин, но это вовсе не делает его невиновным. В отношениях с такими девушками важно проявлять особенную чуткость и внимательность, чтобы лишний раз не пришлось извиняться неизвестно за что.

Скорпион

Всем известен сложный характер Скорпионов. Мужчины находят женщин, рожденных под этим знаком, таинственными и загадочными, что непременно интригует и завораживает их. Если вы попали в клешни Скорпиона, будете неоднократно ужалены в самое больное место. Однако есть и положительное качество у данного знака: в любовных делах они отличаются верностью, любовью и заботой.