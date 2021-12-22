5 символов во снах, которые сулят счастливую и беззаботную жизнь

Погодные условия

На скорый подъем в карьере человека или успех в семье указывают сны, в которых спящий видел восход солнца или луны. Также о счастливом будущем говорит гром и радуга, в то время как звезда, скрывающаяся за облаками, означает появление ребенка.

Танцы

Танец взрослых людей сулит прибавление финансов, а дети олицетворяют жизнерадостных и счастливых потомков. Об этом пишет Infoniac.

Море

Спокойные бескрайние воды символизируют умиротворение в жизни. Сновидец обретет душевное равновесие и счастье в жизни. А шторм указывает на обстоятельства, которые вызовут сильное волнение у человека.