Проделки судьбы или чистая случайность: как зовут женщин, которые часто попадают в ДТП
Первое место в своеобразном антирейтинге, составленном компанией «Альфастрахование», занимают Дарьи. Также в тройку лидеров входят Ксении и Анастасии. Они чаще других россиянок становятся виновницами аварийных ситуаций на дорогах. Об этом стало известно в результате исследования, в ходе которого были проанализированы страховые случаи клиентов, застрахованных по ОСАГО за последние три года.
А в десятку «аварийных» женских имен попали Виктории, Татьяны, Марии, Евгении, Елены, Александры и Анны, пишет «Газета.ru».
«Имя не является фактором, определяющим «аварийность» автомобилиста. Страховые компании не учитывают его при оценке профиля клиента. Не стоит расстраиваться, если ваше имя вошло в рейтинг, самое главное — быть внимательным на дороге и водить аккуратно», — отмечают авторы исследования.
Фото: freepik.com