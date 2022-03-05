Проделки судьбы или чистая случайность: как зовут женщин, которые часто попадают в ДТП

Первое место в своеобразном антирейтинге, составленном компанией «Альфастрахование», занимают Дарьи. Также в тройку лидеров входят Ксении и Анастасии. Они чаще других россиянок становятся виновницами аварийных ситуаций на дорогах. Об этом стало известно в результате исследования, в ходе которого были проанализированы страховые случаи клиентов, застрахованных по ОСАГО за последние три года.

А в десятку «аварийных» женских имен попали Виктории, Татьяны, Марии, Евгении, Елены, Александры и Анны, пишет «Газета.ru».