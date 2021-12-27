Притягивают удачу и богатство: кошки каких пород становятся талисманами для своих хозяев

Древняя порода кошек као-мани является талисманом удачи и особенно ценится в Таиланде. Местные жители считают животное достоянием нации, что раньше их могли себе позволить только члены императорской семьи.

Как сообщает «ФАН», благосклонностью богов одарены сиамские кошки благодаря своему кремовому окрасу, что притягивает благословение и удачу в дом.