Притягивают удачу и богатство: кошки каких пород становятся талисманами для своих хозяев
Древняя порода кошек као-мани является талисманом удачи и особенно ценится в Таиланде. Местные жители считают животное достоянием нации, что раньше их могли себе позволить только члены императорской семьи.
Как сообщает «ФАН», благосклонностью богов одарены сиамские кошки благодаря своему кремовому окрасу, что притягивает благословение и удачу в дом.
Для новобрачных отлично подходят кошки породы карат, поскольку привлекают любовь и счастье. Такая разновидность домашних питомцев поможет семье стать крепкой и гармоничной. Счастье и благополучие приносит японский бобтейл, которого особенно уважают японцы.
Тайская кошка обычно предана одному хозяину, которым становится главный в семье человек. Именно ему она приносит успех и благополучие.
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