Присядут на дорожку и обойдут черную кошку: названы самые суеверные знаки зодиака

Рыбы

Представители этого знака часто обладают хорошей интуицией. Тем не менее, перед тем как действовать, Рыбы не обращают внимания на собственное чутье, а предпочитают полагаться на знаки судьбы. Это очень удобно. Ведь в случае неудачи они скорее обвинят во всем суеверия, чем признают свои ошибки.

Овны

Овнов астрологи считают настоящими счастливчиками. Связано ли это с тем, что они вовремя плюют через плечо, неизвестно. Но они точно доверяют мнению предков, потому во многих ситуациях руководствуются приметами.