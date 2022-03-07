Присядут на дорожку и обойдут черную кошку: названы самые суеверные знаки зодиака
Рыбы
Представители этого знака часто обладают хорошей интуицией. Тем не менее, перед тем как действовать, Рыбы не обращают внимания на собственное чутье, а предпочитают полагаться на знаки судьбы. Это очень удобно. Ведь в случае неудачи они скорее обвинят во всем суеверия, чем признают свои ошибки.
Овны
Овнов астрологи считают настоящими счастливчиками. Связано ли это с тем, что они вовремя плюют через плечо, неизвестно. Но они точно доверяют мнению предков, потому во многих ситуациях руководствуются приметами.
Весы
Не входят в ряды скептиков и Весы. Они верят в суеверия по достаточно примитивной причине. Для Весов вера в знаки не что иное, как способ самозащиты. Так им кажется, что они спрятались от неудач.
Скорпионы
Хотя они не будут обходить черную кошку стороной, одним из самых суеверных знаков астрологи считают Скорпиона. Причем многое, что они признают, оказывается только плодом их собственного воображения. Этих представителей водной стихии регулярно посещают мысли, связанные с мистикой. Об этом пишет «Гороскоп дня».
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