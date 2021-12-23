Принц на белом коне: мужчины каких знаков зодиака достойны, чтобы ждать их всю жизнь
Телец
Мужчины-Тельцы прирожденные семьянины, которые будут заботливыми и верными партнерами всю жизнь. Им неинтересны мимолетные связи на стороне даже в случае трудностей в отношениях, поскольку они не боятся проблем и готовы решать их.
Рак
Окружают свою семью заботой и Раки. Такие партнеры делают все, чтобы их возлюбленная была счастлива: одаривают безграничной любовью, помогают с домашними делами и берут на себя воспитание детей.
Весы
Романтичные Весы любят устраивать сюрпризы для своей избранницы, они дарят подарки и часто приглашают на свидания. Отношения с мужчинами, рожденными под данным знаком зодиака, будут наполнены страстью.
Водолей
Водолеи, так же как и Весы, по своей природе однолюбы, потому всю жизнь верны и преданны своей девушке. Вступив с ними в брак, она обретет надежного супруга, который будет готов ради семьи на все. А чтобы любимая ни в чем не нуждалась и занималась тем, что ей нравится, он сможет свернуть горы.
Овен
Ответственные и уверенные в себе Овны становятся настоящей опорой для любимой и с легкостью берут на себя обязанности главы семейства. Они ценят уважение, доверие и преданность в отношениях, чего ждут и от своей спутницы, пишет Femmie.
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