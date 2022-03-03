Прибыльная весна: кто, согласно китайскому гороскопу, обогатится в ближайшие месяцы
Обезьяны
Тем, кто родился в год Обезьяны, астролог советует активно действовать этой весной. В текущем месяце их ожидает хороший заработок, апрель окажется не менее прибыльным, а вот в мае следует быть осторожными с вложениями.
Тигр
Несмотря на то что этот год идет под покровительством Тигра, в марте будут финансовые потери. В следующем месяце ситуация наладится, а в мае и вовсе появятся новые возможности.
Крысы и Кролики
У представителей этих знаков китайского гороскопа весной появятся новые идеи, которые в конечном итоге принесут хорошую прибыль.
Быки
На Быков будет оказано сильное давление со стороны окружающих, а также им придется пережить предательство друзей, пишет «Пятый канал». Из-за перечисленных обстоятельств у них пропадает желание действовать, а значит, и о высоких доходах не может идти речи.
Драконы, Свиньи и Собаки
Драконы, Свиньи и Собаки могут подняться по карьерной лестнице. Но в то же время рискуют столкнуться с серьезными денежными потерями, хотя у последних все будет менее трагично.
Змеи
Этот сезон неудачный и для Змей. Им не удастся хорошо заработать ни в один из трех весенних месяцев. Возможно, дальше будет лучше?
Петухи и Овцы
Петухам придется хорошо попотеть. Сначала они будут работать без существенной прибыли, потому в апреле появятся проблемы с мотивацией. Но если перебороть депрессивное состояние, в мае получится достичь хороших результатов.
Причем Овцам также нельзя опускать руки. Только в этом случае получится дойти до намеченной цели.
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