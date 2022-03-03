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Прибыльная весна: кто, согласно китайскому гороскопу, обогатится в ближайшие месяцы

Текущую весну астрологи называют временем любви, поскольку считают, что многим людям удастся наладить свою личную жизнь. А что же насчет финансовой составляющей? Специалисты рассказали, кому ожидать прибыль с марта по май, а кто столкнется с потерями.
Прибыльная весна: кто, согласно китайскому гороскопу, обогатится в ближайшие месяцы

Обезьяны

Тем, кто родился в год Обезьяны, астролог советует активно действовать этой весной. В текущем месяце их ожидает хороший заработок, апрель окажется не менее прибыльным, а вот в мае следует быть осторожными с вложениями.

Тигр

Несмотря на то что этот год идет под покровительством Тигра, в марте будут финансовые потери. В следующем месяце ситуация наладится, а в мае и вовсе появятся новые возможности.

Крысы и Кролики

У представителей этих знаков китайского гороскопа весной появятся новые идеи, которые в конечном итоге принесут хорошую прибыль.

Быки

На Быков будет оказано сильное давление со стороны окружающих, а также им придется пережить предательство друзей, пишет «Пятый канал». Из-за перечисленных обстоятельств у них пропадает желание действовать, а значит, и о высоких доходах не может идти речи.

Драконы, Свиньи и Собаки

Драконы, Свиньи и Собаки могут подняться по карьерной лестнице. Но в то же время рискуют столкнуться с серьезными денежными потерями, хотя у последних все будет менее трагично.

Змеи

Этот сезон неудачный и для Змей. Им не удастся хорошо заработать ни в один из трех весенних месяцев. Возможно, дальше будет лучше?

Петухи и Овцы

Петухам придется хорошо попотеть. Сначала они будут работать без существенной прибыли, потому в апреле появятся проблемы с мотивацией. Но если перебороть депрессивное состояние, в мае получится достичь хороших результатов.

Причем Овцам также нельзя опускать руки. Только в этом случае получится дойти до намеченной цели.

Фото: freepik.com

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