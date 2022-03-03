Прибыльная весна: кто, согласно китайскому гороскопу, обогатится в ближайшие месяцы

Обезьяны

Тем, кто родился в год Обезьяны, астролог советует активно действовать этой весной. В текущем месяце их ожидает хороший заработок, апрель окажется не менее прибыльным, а вот в мае следует быть осторожными с вложениями.

Тигр

Несмотря на то что этот год идет под покровительством Тигра, в марте будут финансовые потери. В следующем месяце ситуация наладится, а в мае и вовсе появятся новые возможности.

Крысы и Кролики

У представителей этих знаков китайского гороскопа весной появятся новые идеи, которые в конечном итоге принесут хорошую прибыль.

Быки

На Быков будет оказано сильное давление со стороны окружающих, а также им придется пережить предательство друзей, пишет «Пятый канал». Из-за перечисленных обстоятельств у них пропадает желание действовать, а значит, и о высоких доходах не может идти речи.