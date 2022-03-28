Представители каких знаков зодиака становятся самыми лучшими друзьями

Овны

Среди знаков зодиака, которые достойны быть лучшими друзьями, оказались Овны. Такие люди готовы всегда прийти на помощь к тем, кто находится в их близком круге. Они всегда найдут время на друзей, поддержат и помогут советом при необходимости. Однако чтобы стать близким человеком Овну, надо быть добрым, честным, порядочным и оптимистично настроенным.

Раки

Дружба у Раков часто начинается с детства и проверяется на прочность годами. Поэтому представители этого знака никогда не бросят в трудную минуту, с ними даже можно идти в разведку, пишет Rsute. Они отличаются самоотверженностью, жертвенностью и добротой.

Девы

Девы хорошо чувствуют людей и понимают, что у них на душе. В связи с чем представители этого знака зодиака всегда внимательно выслушают и в то же время услышат собеседника. Такие друзья настоящая находка для тех, кому необходима эмоциональная поддержка.

Скорпионы

Если быть преданным другом и не допускать интриг, обмана, отличными соратниками окажутся Скорпионы. Они самые надежные люди, которые никогда не выдадут чужие секреты, не зададут лишних вопросов. К тому же даже в сложный период рожденные с октября по ноябрь станут поддерживать и убеждать, что все будет хорошо.

Рыбы

Для Рыб тоже важна преданность. С друзьями они открыты и добры, но слишком зацикливаются и стремятся как можно больше времени проводить с ними. Они любят домашние посиделки с близкими и принимать гостей у себя.