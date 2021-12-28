Как распознать вещие сны и успеть подготовиться к проделкам судьбы

Вещие и пророческие сны предсказывают будущее. Спящий может заметить какие-то фрагменты или пережить ситуацию словно наяву. Однако убедиться в том, что увиденное действительно произойдет, возможно, если запоминать происходящее.

В большинстве своем вещие сны совсем неочевидны, а представляют собой завуалированные знаки. Порой в них можно обнаружить несуществующие образы, понять которые удастся, только записывая по утрам, что увидели, в подробностях. Затем объяснение непонятным символам рекомендуется находить в сонниках.

Спустя время вполне реально обнаружить всяческие закономерности и совпадения, которые и позволяют определить пророческие сны. Кроме того, у них есть отличительные признаки: вещие сны оказываются более яркими и интенсивными, чем обычно, вызывают беспокойство и ощущения, которые сохраняются надолго после сна.

Пророчества также появляются в различных формах, пишет Infoniac. Они поступают через какие-либо явления и требуют расшифровки с помощью ясных видений, голосов и ощущения.