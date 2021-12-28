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Как распознать вещие сны и успеть подготовиться к проделкам судьбы

Иногда человек может в буквальном смысле увидеть свое будущее. Это возможно с помощью снов, в которых что-то предупреждает нас о предстоящих событиях, причем иногда совсем неприятных. Как же определить, что приснился вещий сон, чтобы быть готовым к предназначениям судьбы?
Как распознать вещие сны и успеть подготовиться к проделкам судьбы

Вещие и пророческие сны предсказывают будущее. Спящий может заметить какие-то фрагменты или пережить ситуацию словно наяву. Однако убедиться в том, что увиденное действительно произойдет, возможно, если запоминать происходящее.

В большинстве своем вещие сны совсем неочевидны, а представляют собой завуалированные знаки. Порой в них можно обнаружить несуществующие образы, понять которые удастся, только записывая по утрам, что увидели, в подробностях. Затем объяснение непонятным символам рекомендуется находить в сонниках.

Спустя время вполне реально обнаружить всяческие закономерности и совпадения, которые и позволяют определить пророческие сны. Кроме того, у них есть отличительные признаки: вещие сны оказываются более яркими и интенсивными, чем обычно, вызывают беспокойство и ощущения, которые сохраняются надолго после сна.

Пророчества также появляются в различных формах, пишет Infoniac. Они поступают через какие-либо явления и требуют расшифровки с помощью ясных видений, голосов и ощущения.

Фото: freepik.com

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