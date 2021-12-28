Правда глаза колет: 5 самых обидчивых знаков зодиака
Рак
Представители данного знака считаются, пожалуй, самыми обидчивыми людьми. Они не умеют принимать конструктивную критику, потому начинают переживать и страдать. В это время Раки объявляют «обидчику» бойкот, который прекращается только в случае извинений.
Рыба
Рыбы также восприимчивы к критике и сильно переживают по поводу услышанного. С людьми, рожденными с февраля по март, будет нелегко, так как придется с осторожностью подбирать слова. Между тем если человек, который их обидел, извинится, тогда будет быстро прощен.
Скорпион
Тяжелые по характеру Скорпионы тоже не умеют воспринимать замечания со стороны окружающих. Однако они не будут плакать из-за неприятных слов, а пойдут в наступление и постараются атаковать обидчика.
Лев
Львы — лидеры по натуре, потому начинают атаковать, когда кто-то задевает их чувство собственного достоинства. Ссоры никогда не закончатся соглашением обеих сторон, поскольку последнее слово всегда остается за Львами.
Овен
В целях защиты Овны отвечают на критику резко и даже иногда дерзко, о чем впоследствии начинают жалеть. В связи с этим надо постараться не обидеть рожденных под данным знаком, чтобы не накликать неприятностей. Об этом сообщает Wday.ru.
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