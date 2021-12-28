Правда глаза колет: 5 самых обидчивых знаков зодиака

Рак

Представители данного знака считаются, пожалуй, самыми обидчивыми людьми. Они не умеют принимать конструктивную критику, потому начинают переживать и страдать. В это время Раки объявляют «обидчику» бойкот, который прекращается только в случае извинений.

Рыба

Рыбы также восприимчивы к критике и сильно переживают по поводу услышанного. С людьми, рожденными с февраля по март, будет нелегко, так как придется с осторожностью подбирать слова. Между тем если человек, который их обидел, извинится, тогда будет быстро прощен.

Скорпион

Тяжелые по характеру Скорпионы тоже не умеют воспринимать замечания со стороны окружающих. Однако они не будут плакать из-за неприятных слов, а пойдут в наступление и постараются атаковать обидчика.