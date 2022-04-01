Поворот налево разрешен: какие знаки зодиака прощают измены

Раки

Представители этого знака зодиака привыкли прятаться «за стеной», чтобы не показывать окружающим свои слабости. На этом этапе Раки боятся даже перед любимыми показаться уязвимыми. Но стоит им довериться партнеру и раскрыть себя настоящего, а именно поделиться секретами, страхами, они станут готовы на все ради того, чтобы быть вместе с избранником. И даже будут терпеть его измены.

Скорпионы

По своей натуре Скорпионы невероятные собственники, потому любят контролировать возлюбленного. Они готовы простить измену, лишь бы снова вернуть себе бразды правления. Плюс к этому рожденные с октября по ноябрь обожают, когда у них выпрашивают прощения и становятся покладистыми, податливыми.

Тельцы

За долгие годы совместной жизни Тельцы начинают слепо доверять своим партнерам. Таким образом они просто не замечают предательства. Хотя, если это удалось, они все равно постараются сохранить отношения. А оправданием для такого унизительного поступка будет любовь.

Рыбы

Рыбы не приемлют измен, но готовы их терпеть, чтобы «не упасть в грязь лицом» перед окружающими. Их настолько тревожит общественное мнение, что рожденные под этим знаком зодиака будут тщательно скрывать блуд партнера и создавать иллюзию идеальных отношений. Об этом пишет Pinkvilla.