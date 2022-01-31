Повезет в карьере и любви: каким знакам зодиака будет сопутствовать удача в феврале

Близнецы

Близнецам в феврале будет сопутствовать удача. Они обзаведутся полезными знакомствами, которые пригодятся в будущем, и значительно увеличат свой доход. Говоря о финансах, астрологи советуют представителям этого знака выявить возможные источники получения пассивного дохода, чтобы деньги сами «делали» себя.

Рак

В последнее время Раки уделяли много времени работе, а из-за этого возникли проблемы в личной жизни. Но в феврале работы поубавится, поскольку удастся автоматизировать процессы, и настанет время для любви. Одиночкам предстоит встретить своего избранника, а тем, кто уже состоит в браке, удастся наладить отношения и забыть про регулярные ссоры.