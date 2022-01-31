Повезет в карьере и любви: каким знакам зодиака будет сопутствовать удача в феврале
Близнецы
Близнецам в феврале будет сопутствовать удача. Они обзаведутся полезными знакомствами, которые пригодятся в будущем, и значительно увеличат свой доход. Говоря о финансах, астрологи советуют представителям этого знака выявить возможные источники получения пассивного дохода, чтобы деньги сами «делали» себя.
Рак
В последнее время Раки уделяли много времени работе, а из-за этого возникли проблемы в личной жизни. Но в феврале работы поубавится, поскольку удастся автоматизировать процессы, и настанет время для любви. Одиночкам предстоит встретить своего избранника, а тем, кто уже состоит в браке, удастся наладить отношения и забыть про регулярные ссоры.
Весы
Обычно у Весов не получается удерживать успех и в карьере, и в личной жизни, а приходится постоянно выбирать. Однако в феврале звезды позволят им преуспеть во всем. В работе получится достичь невероятной прибыли, а дома избежать конфликтов. Стоит только правильно расставить приоритеты, пишет «7дней.ru».
Скорпион
Весьма продуктивный месяц ожидает и Скорпионов. Если они полностью погрузятся в работу и достигнут определенных результатов, их ждет похвала от начальства и достойное финансовое вознаграждение. Причем на достигнутом лучше не останавливаться, к тому же Вселенная прибавит сил этому знаку и защитит от выгорания.
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