Потерянная сережка, порез и другие приметы, предвещающие скорую встречу с суженым

Еще одним положительным знаком считается, казалось бы, печальное событие. Речь идет о потере драгоценностей. Внезапная пропажа сережки, кольца и прочих украшений символизирует оплату счастья в личной жизни. Испачкать одежду тоже хороший знак. Причем людям, состоящим в отношениях, такая неприятность сулит укрепление семейных связей, повышение романтики и привязанности друг к другу.

Порезать палец для состоящего в браке человека значит благополучие в паре, а для одинокого — встретить любовь. Последним на приближающегося суженого вдобавок указывают и увязавшиеся на улице кошки и собаки. Их прогонять нельзя.

О том же свидетельствует и рассыпанный сахар. Плюс к успеху в личной жизни он предрекает финансовую прибыль. Если вы одиноки, не спешите подметать сахар, а сначала скажите: «К сладкой жизни и любви». Об этом пишет Мagistika.