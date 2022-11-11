Последствия затмения: названы знаки зодиака, которые окажутся на грани катастрофы в ноябре

С 11 по 14 ноября будет неблагоприятный период для некоторых знаков зодиака. Ухудшится самочувствие, особенно возможны проблемы с женским здоровьем, снизится активность, появится депрессивное состояние. Будет казаться, что в эти дни весь мир против вас. Астрологи сказали, что под раздачу попадут Скорпионы, Водолеи и Близнецы.

Скорпионов в обозначенный период ждёт проверка от близкого окружения, которое усомнилось в вашей искренности. Испытание на прочность вы не сможете пройти, зато рискуете оказаться в больничной палате, потеряв всю свою энергию. Совет от экспертов прост: игнорируйте замечания и нелепые просьбы.

Водолеев с 11 по 14 ноября накроет чувством вины. Вам будет казаться, что вы не обладаете всеми навыками для своей должности. Из-за высоких требований к себе представители данного знака зодиака решатся написать «заявление по собственному». Не спешите менять жизнь кардинально! Вместо этого вспомните о всех своих достижениях и наградах.

Близнецов охватит скука и меланхолия. Астрологи советуют вам избегать лжи и не обращать внимания на осуждение. Восстановить опустошенное состояние поможет прослушивание классической музыки.