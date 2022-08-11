Пощады не будет: топ-3 знаков зодиака, которых настигнет кармическая расплата в августе

Близнецы

Представителям данного знака придется тяжелее всего. Звезды настоятельно рекомендуют Близнецам взять эмоции под контроль, быть лояльнее к окружающим и перестать давить на партнера. Кармическая расплата в августе для них — научиться прощать и брать ответственность за свои поступки.

Скорпион

Основной кармической задачей для представителей данного знака зодиака станет умение обращаться с деньгами. Звезды рекомендуют Скорпионам пересмотреть приоритеты и навести, наконец, порядок в своих финансовых делах. Если они не пройдут этот урок и испытание, то столкнутся с потерей денег и ухудшением материального положения в ближайшем будущем.

Козерог

Представителям данного знака зодиака предстоит усвоить кармический урок, как-то связанный с романтическими отношениями и умением любить. Козерогам необходимо научиться идти на уступки, находить компромиссы и дать возможность близким выражать свои чувства, эмоции и желания.