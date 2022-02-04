Помощь в жизни или уловки манипулятора: почему гадания на Таро популярны у молодежи

Эксперт отметила в беседе с телеканалом «360», что молодежь обращается к картам из-за доступности услуги. Они желают верить в такого рода предсказания, чтобы успокоить волнение.

«Чем больше тревоги, тем больше у человека возникают вопросы: что со мной будет, найду ли я работу, найду ли спутника жизни? Но ответы не находятся. Можно пойти к психологу, к коучу, можно заняться этим предметно, но это сложный процесс, который предполагает мотивацию, подготовку, а карты — это достаточно просто», — объяснила эксперт.