Помощь в жизни или уловки манипулятора: почему гадания на Таро популярны у молодежи
Эксперт отметила в беседе с телеканалом «360», что молодежь обращается к картам из-за доступности услуги. Они желают верить в такого рода предсказания, чтобы успокоить волнение.
«Чем больше тревоги, тем больше у человека возникают вопросы: что со мной будет, найду ли я работу, найду ли спутника жизни? Но ответы не находятся. Можно пойти к психологу, к коучу, можно заняться этим предметно, но это сложный процесс, который предполагает мотивацию, подготовку, а карты — это достаточно просто», — объяснила эксперт.
При этом критики назвали повышенный интерес к эзотерике чистой случайностью. Но они не исключают, что от подобных практик есть и положительный эффект. Так, Александр Сергеев предположил, что гадания на картах могут снять сиюминутную тревогу. Однако в этом деле существует и обратная сторона медали, поскольку есть риск попасть не на сеанс гадания, а в ловушку искусного манипулятора.
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