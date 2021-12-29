«Пока смерть не разлучит нас»: какие знаки зодиака остаются в семье после угасания страсти

Весы

Представители данного знака зодиака предпочитают оставаться в стороне, даже когда отношения стремительно разрушаются. Они лучше будут идти по течению, отключив свои чувства и эмоции, нежели что-то предпримут. Весы ожидают момента, когда партнер возьмет ситуацию в свои руки.

Рак

Раки ставят на первое место в жизни семью, в связи с чем не поддерживают идею расставания. Они продолжают состоять с супругами в браке в основном для того, чтобы вместе растить детей. При этом не обращают внимания, что личная жизнь в тупике и страсти больше нет.

Рыбы

В свою очередь, Рыбы боятся причинить боль своему любимому человеку, потому стараются не замечать проблемы в постели. Они спасаются, концентрируя внимание на сторонних вещах, а также фантазируя исполнение нереализованных желаний.