«Пока смерть не разлучит нас»: какие знаки зодиака остаются в семье после угасания страсти
Весы
Представители данного знака зодиака предпочитают оставаться в стороне, даже когда отношения стремительно разрушаются. Они лучше будут идти по течению, отключив свои чувства и эмоции, нежели что-то предпримут. Весы ожидают момента, когда партнер возьмет ситуацию в свои руки.
Рак
Раки ставят на первое место в жизни семью, в связи с чем не поддерживают идею расставания. Они продолжают состоять с супругами в браке в основном для того, чтобы вместе растить детей. При этом не обращают внимания, что личная жизнь в тупике и страсти больше нет.
Рыбы
В свою очередь, Рыбы боятся причинить боль своему любимому человеку, потому стараются не замечать проблемы в постели. Они спасаются, концентрируя внимание на сторонних вещах, а также фантазируя исполнение нереализованных желаний.
Козерог
Козероги стараются наслаждаться отношениями, какими бы те ни были, и предпочитают терпеливо ждать момента, когда страсть снова вернется в их постель. Надежность, стабильность и безопасность для них гораздо важнее регулярного секса. Об этом пишет Femmie
Дева
В отличие от Раков, Козерогов, Рыб и Весов, рожденные в период с августа по сентябрь не приемлют смирение с потерей страсти. Конечно, они тоже предпочтут остаться в текущих отношениях, однако будут стараться исправить ситуацию всеми возможными способами.
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