Подкова — к удаче, черная кошка — к несчастью: почему россияне верят в приметы и колдовство

Марина Трушина отметила в беседе с «МИР 24», что женщины более суеверны, чем мужчины. Это связано с внутренним миром дам, часто с их большим доверием интуиции и мистическому миру. У них наиболее развито правое полушарие, из-за чего они чаще находятся в творческом и бессознательном внутреннем мире.

Кроме того, склонны обращаться к вере люди старше 60 лет. В таком возрасте появляется осознание небесконечности жизни, что вызывает страх смерти.