Подкова — к удаче, черная кошка — к несчастью: почему россияне верят в приметы и колдовство
В последнее время, особенно в период пандемии, человечество постоянно находится в состоянии тревоги. «Поменять реальность благодаря возможности поколдовать или поверить в приметы упорядочивает структуру человеческой психики. Поэтому мы все и прибегаем к этим возможностям. Например, присесть на дорожку — это та история, когда человек останавливается, начинает себя контролировать: выключил ли он утюг, не забыл ли он паспорт? Так ему кажется, что примета срабатывает», — уточнила психолог.
Марина Трушина отметила в беседе с «МИР 24», что женщины более суеверны, чем мужчины. Это связано с внутренним миром дам, часто с их большим доверием интуиции и мистическому миру. У них наиболее развито правое полушарие, из-за чего они чаще находятся в творческом и бессознательном внутреннем мире.
Кроме того, склонны обращаться к вере люди старше 60 лет. В таком возрасте появляется осознание небесконечности жизни, что вызывает страх смерти.
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