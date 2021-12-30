Под защитой звезд: на какие знаки зодиака не подействуют сглаз и порча

Дева

Любые желания Дев однажды исполняются, то есть их мысли и слова становятся пророческими, будто обладают магической силой. С помощью своей притягательной энергии и связи с природой они воздействуют на окружающих. Между тем настоящую силу им придает род, семья, а в случае потери связи с корнями защита ослабевает.

Скорпион

Считается, что защитное поле с особой силой обычно свойственно людям стихии Огня и Земли, но водный Скорпион — исключение. Как сообщает Аvrorra, они наделены мощным энергетическим потенциалом, отменной интуицией и чутьем. Рожденные с октября по ноябрь не боятся порчи, поскольку сами сглазят кого угодно. Однако пострадать от магического воздействия они все-таки могут, если окажутся в неустойчивом эмоциональном состоянии.