Под напряжением: топ-4 самых нервных знаков зодиака

Овен

Представителей данного знака зодиака может вывести из себя любая мелочь, поэтому шутки с ними плохи. Чтобы не попастся Овнам под горячую руку, лучше еще до наступления бури куда-нибудь ретироваться. Так будет надежнее и безопаснее.

Лев

На самом деле, это только с виду представители данного знака зодиака милые и пушистые, а внутри у них кипят нешуточные страсти. Львы страдают от эмоциональных перегрузок, у них вспыльчивый темперамент и непростой характер. Они могут покорить любую вершину, но какой ценой. За успех и признание они платят своими нервами и комфортом.

Стрелец

Бесбашенные и активные представители данного знака зодиака спокойны только тогда, когда могут повлиять на принятие решения. Последнее слово всегда должно оставаться за Стрельцами, иначе жди беды. В этом случае дело может зайти слишком далеко и обернуться грандиозным скандалом.

Рыбы

Представители данного знака зодиака так отчаянно пытаются угнаться за своими желаниями и воплотить их в жизнь, что буквально не жалеют себя. К тому же, Рыбы очень часто срываются на близких и в такие моменты им лучше не отвечать агрессией, а проявить к ним терпение и любовь. Они очень быстро отойдут и будут благодарны за проявленную заботу.