Почему у женщины много поклонников, а замуж никто не берет, объяснили астрологи
Девы
Все в жизни Дев должно быть идеальным, ведь они считаются главными перфекционистками. Завышенные требования ко всему вокруг значительно сокращают и список кандидатов на место в сердце, ведь многие боятся не соответствовать высоким стандартам.
Весы
Женщины, рожденные под знаком Весов, нравятся практически каждому мужчине. Однако подобный интерес также отпугивает потенциальных женихов, поскольку не все готовы бороться за новую знакомую.
Стрельцы
В то же время с трудом строят семью и прямолинейные Стрельцы. Именно это качество не позволяет мужчине потешить свое эго. Они желают восхищений в свой адрес, и даже лживых, но честные представительницы данного знака никогда не смогут им этого дать.
Тельцы
Тельцы привлекают темпераментом, а вместе с тем отталкивают партнеров ревностью. Такие женщины собственницы и не позволят никому претендовать на свое счастье. Об этом пишет «Пятый канал».
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