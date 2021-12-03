Почему у женщины много поклонников, а замуж никто не берет, объяснили астрологи

Девы

Все в жизни Дев должно быть идеальным, ведь они считаются главными перфекционистками. Завышенные требования ко всему вокруг значительно сокращают и список кандидатов на место в сердце, ведь многие боятся не соответствовать высоким стандартам.

Весы

Женщины, рожденные под знаком Весов, нравятся практически каждому мужчине. Однако подобный интерес также отпугивает потенциальных женихов, поскольку не все готовы бороться за новую знакомую.