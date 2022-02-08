Почему опасно зашивать одежду на себе: раскрываем смысл популярной приметы
Ранее люди старались не зашивать одежду перед дорогой, дабы не произошел несчастный случай. Но, если все же решались избавиться от дырки и нити спутывались, путник рисковал заблудиться и не вернуться домой. В современном варианте говорится о пришитой памяти, неприятностях, лишении счастья, трудностях в карьере и личной жизни. С проблемами в любовных делах столкнутся и замужние женщины, которые зашивают на себе.
Беременной и вовсе опасно орудовать ниткой с иголкой. Она может зашить своему ребенку путь в мир, поэтому роды могут оказаться тяжелыми, а сам малыш не выживет, а также нельзя завязывать узелки во время шитья, иначе дитя может запутаться в пуповине. Об этом пишет Rsute.
Однако существуют способы нейтрализовать негативное воздействие зашивания. Для этого необходимо взять кусочек нити в зубы, при этом надо находиться в полной тишине и молчать. Или же достаточно плотно прижать губы и закусить язык, но опять же вокруг не должно быть каких-либо звуков.
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