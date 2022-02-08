Почему опасно зашивать одежду на себе: раскрываем смысл популярной приметы

Беременной и вовсе опасно орудовать ниткой с иголкой. Она может зашить своему ребенку путь в мир, поэтому роды могут оказаться тяжелыми, а сам малыш не выживет, а также нельзя завязывать узелки во время шитья, иначе дитя может запутаться в пуповине. Об этом пишет Rsute.

Однако существуют способы нейтрализовать негативное воздействие зашивания. Для этого необходимо взять кусочек нити в зубы, при этом надо находиться в полной тишине и молчать. Или же достаточно плотно прижать губы и закусить язык, но опять же вокруг не должно быть каких-либо звуков.